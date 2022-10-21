Раньери назвал своего фаворита катарского чемпионата мира

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери поделился своим прогнозом на катарский чемпионат мира. Раньери испытывает симпатии к испанской сборной, которая выиграла титул в 2010 году, но не очень удачно провела следующие два чемпионата мира - в Бразилии и России. Раньери ждет от нее яркой игры.

- Чемпионат будет странным, безусловно. Я считаю, что Испания может хорошо сыграть. Лично я - поклонник Луиса Энрике. Надеюсь, у него получится что-то невероятное, - цитирует Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.

Катарский чемпионат мира начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.