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«Ювентус» обозначил трансферную цель на 2023 год

21 Октября 2022 • 13:05 Комментировать

Центральный защитник «Зальцбурга» Страхинья Павлович имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По сведениям Todofichajes, 21-летний сербский футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». «Старая синьора» рассчитывает приобрести игрока следующим летом.

Нынешний трансферный ценник Павловича составляет восемь миллионов евро. Его трудовое соглашение с клубом из Зальцбурга рассчитано до середины 2027 года.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Страхинья провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ред Булл Зальцбург Страхинья Павлович
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