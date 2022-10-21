«Ювентус» обозначил трансферную цель на 2023 год

Центральный защитник «Зальцбурга» Страхинья Павлович имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По сведениям Todofichajes, 21-летний сербский футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». «Старая синьора» рассчитывает приобрести игрока следующим летом.

Нынешний трансферный ценник Павловича составляет восемь миллионов евро. Его трудовое соглашение с клубом из Зальцбурга рассчитано до середины 2027 года.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Страхинья провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.