На официальном сайте миланского «Интера» опубликованы снимки третьего комплекта формы на нынешний сезон. Экипировка «нерадзурри» выполнена в желтом цвете с голубыми и черными вставками на рукавах.

Новый комплект прославляет урбанистический дух клуба и стиль жизни, а также связь с Миланом. Техническим партнером «Интера» является американская компания Nike.

Миланский гранд неудачно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Италии, набрав 18 очков после десяти туров. Подопечные Симоне Индзаги занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на восемь баллов.