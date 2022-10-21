Боккетти подписал долгосрочный контракт с клубом Серии А

Руководство «Вероны» приняло решение пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Сальваторе Боккетти. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый договор о сотрудничестве между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В последнем матче, состоявшемся на прошлых выходных, «Верона» на домашнем стадионе потерпела поражение от «Милана» со счетом 1:2.

По итогам десяти проведенных туров чемпионата Италии подопечные Боккетти набрали всего пять баллов и располагаются на 18-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «Верона» сыграет против «Сассуоло».