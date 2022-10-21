Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» и «ПСЖ» хотят купить футболиста, игравшего в РПЛ

21 Октября 2022 • 09:20 Комментировать

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ударно начавший сезон-2022/2023 в составе «Наполи», попал в сферу очередных европейских грандов. Как стало известно 90min, на 21-летнего экс-игрока «Рубина» обратили внимание мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

Источник отмечает, что скауты вышеназванных клубов отправились в Италию, чтобы своими глазами понаблюдать за восходящей звездой. Хвича в текущей кампании показывает отличную результативность. На его счету семь забитых мячей и восемь голевых передач в 14 поединках за неаполитанский клуб.

Трансферная стоимость Кварацхелии оценивается в 35 миллионов евро.

Два суперклуба АПЛ хотят купить Хвичу

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.22 в 21:45
Ювентус Ювентус
Эмполи Эмполи
1.38 5.20 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
09:39 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» хочет перехватить игрока у «Ювентуса»
09:13 · Италия. Серия А
Итальянский журналист не верит в возвращение Кокорина в «Фиорентину»
01:52 · Италия. Серия А
Родриго – лидер по результативным действиям в 2022 году среди игроков до 21 года, Кварацхелия – второй
01:22 · Италия. Серия А
Траоре: «Наиболее подходящими для меня турнирами были бы Бундеслига или Премьер-лига»
20 Октября
23:28 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса»: «Аллегри не должен никому ничего доказывать»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на форварда «Аталанты»
21:15 · Италия. Серия А
Пато: «Футбол сильно изменился, и «Милан» адаптировался к новым реалиям»
20:34 · Италия. Серия А
«Интер» планирует приберечь Лукаку в ближайшем матче
19:52 · Италия. Серия А
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Серии А
18:39 · Италия. Серия А
Трагедия в итальянском футболе - на поле скончался 28-летний голкипер
18:31 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Брозовича
18:21 · Италия. Серия А
​Раньери в день рождения заявил о желании продолжать карьеру
18:05 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес назвал своих фаворитов чемпионата мира
16:59 · Италия. Серия А
​Луис Альберто разочарован своим положением в «Лацио» слухи
16:50 · Италия. Серия А
​Игроки «Милана» отметили день рождения Пиоли
Все новости
Рекомендуем