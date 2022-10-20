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Чемпионат Италии. Серия А

Названы самые высокооплачиваемые тренеры Серии А

20 Октября 2022 • 19:52 Комментировать

Журналисты IFTV порадовали любителей футбола инфографикой на тему заработных плат главных тренеров в клубах Серии А. Оказалось, что самыми высокими окладами могут похвастаться Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Жозе Моуринью из «Ромы». Они зарабатывают по 7 миллионов евро за сезон.  

Третье место удерживает рулевой «Интера» Симоне Индзаги, которому по контракту положено 5,5 миллиона евро ежегодно.

Стефано Пиоли, который в прошлом сезоне принёс «Милану» первый за 11 лет титул Серии А, занимает четвёртое место. Его оклад – 4 миллиона евро за сезон.

Топ-5 замыкают Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти – «Лацио» и «Наполи» платят своим тренерам по 3 миллиона евро ежегодно.

Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» располагается на седьмой позиции с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Аталанта Жозе Моуринью Лучано Спаллетти Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри Наполи Джан Пьеро Гасперини Стефано Пиоли Маурицио Сарри
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