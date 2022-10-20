Названы самые высокооплачиваемые тренеры Серии А

Журналисты IFTV порадовали любителей футбола инфографикой на тему заработных плат главных тренеров в клубах Серии А. Оказалось, что самыми высокими окладами могут похвастаться Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Жозе Моуринью из «Ромы». Они зарабатывают по 7 миллионов евро за сезон.

Третье место удерживает рулевой «Интера» Симоне Индзаги, которому по контракту положено 5,5 миллиона евро ежегодно.

Стефано Пиоли, который в прошлом сезоне принёс «Милану» первый за 11 лет титул Серии А, занимает четвёртое место. Его оклад – 4 миллиона евро за сезон.

Топ-5 замыкают Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти – «Лацио» и «Наполи» платят своим тренерам по 3 миллиона евро ежегодно.

Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» располагается на седьмой позиции с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон.