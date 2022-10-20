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Чемпионат Италии. Серия А

Трагедия в итальянском футболе - на поле скончался 28-летний голкипер

20 Октября 2022 • 18:39 Комментировать

Трагедия в итальянской региональной лиге - на поле во время матча на Кубок Тосканы скончался 28-летний голкипер Давиде Гавацци (не путать с выступавшим за «Сампдорию» в 2013-2015 годах полузащитником Давиде Гавацци), защищавший цвета команды «Монтанья Пистойезе».

Ему стало плохо перед началом матча с «Чинтолезе», Давиде сразу же отвезли в госпиталь во Флоренции, задействовав для этого вертолет, но все это не помогло и вратарь скончался через несколько часов после госпитализации.

Причину смерти предстоит выяснить специалистам по медицинской экспертизе, сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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