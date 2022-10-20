​Раньери в день рождения заявил о желании продолжать карьеру

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери не намерен уходить на пенсию. В четверг, 20 октября, специалисту исполнился 71 год.

«Надеюсь, мне предложат хороший проект. Я очень хочу продолжать тренерскую деятельность. Я не ищу работу в конкретном месте.

Для меня футбол как адреналин, который попадает в кровь. Мне не нравится быть без футбола – такое ощущение, будто бы я сплю. Я же хочу всегда бодрствовать», - высказался Раньери для Radio Marca.

Клаудио Раньери находится без работы с января – тогда его уволили из английского «Уотфорда» по причине неудовлетворительных результатов команды.