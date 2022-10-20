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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес назвал своих фаворитов чемпионата мира

20 Октября 2022 • 18:05 Комментировать

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился своим прогнозом на предстоящий чемпионат мира. Он считает сборную своей страны, Аргентины, одним из фаворитов предстоящего чемпионата, несмотря на то, что команда не может выиграть турнир с 1986 года. Но не только Аргентина является, по его мнению, реальным претендентом.

- Сборная Аргентины будет конкурентоспособна, мы готовимся в самой серьезной манере, уже показывали свою силу и в матчах против европейских команд. Фаворитам считаю также Бразилию и Францию, у них очень сильные игроки, - цитирует Мартинеса TyC Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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