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Чемпионат Италии. Серия А

​Луис Альберто разочарован своим положением в «Лацио» слухи

20 Октября 2022 • 16:59 Комментировать

Нападающий «Лацио» Луис Альберто разочарован своим положением в «Лацио». Испанец сыграл в каждом из 10 матчей римлян в этом чемпионате, но лишь трижды начинал игру с первых минут. По данным La Gazzetta dello Sport, Альберто чувствует, что его возможности под руководством Маурицио Сарри и дальше будут ограничены. Вероятнее всего, испанский форвард покинет клуб в конце сезона.

Интерес к Луису Альберто проявляют «Севилья» и «Милан». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего испанца в 22 миллиона евро.

Добавим, что Луис Альберто забил четыре гола в 14 матчах в сезоне 2022/2023.

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Лацио Луис Альберто
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