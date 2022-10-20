Нападающий «Лацио» Луис Альберто разочарован своим положением в «Лацио». Испанец сыграл в каждом из 10 матчей римлян в этом чемпионате, но лишь трижды начинал игру с первых минут. По данным La Gazzetta dello Sport, Альберто чувствует, что его возможности под руководством Маурицио Сарри и дальше будут ограничены. Вероятнее всего, испанский форвард покинет клуб в конце сезона.

Интерес к Луису Альберто проявляют «Севилья» и «Милан». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего испанца в 22 миллиона евро.

Добавим, что Луис Альберто забил четыре гола в 14 матчах в сезоне 2022/2023.