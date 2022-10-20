В «Наполи» ответили, продадут ли Хвичу в АПЛ

Никола Ломбардо, который является пресс-атташе «Наполи», прокомментировал новость об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«У нас нет желания продавать Кварацхелию», - четко обозначил позицию клуба Ломбардо в интервью «Спорт-экспрессу».

«Наполи» приобрел 21-летнего полузащитника у батумского «Динамо» в летнее трансферное окно. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 поединках за неаполитанскую команду, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.