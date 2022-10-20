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Чемпионат Италии. Серия А

Почеттино нашёл себе новый клуб

20 Октября 2022 • 11:38 Комментировать

Аргентинский топ-тренер Маурисио Почеттино, отказавшийся возглавить бирмингемскую «Астон Виллу», хочет получить работу в чемпионате Италии. Согласно сведениям Football Insider, экс-наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» заинтересован в работе в туринском «Ювентусе».

Почеттино готов заменить у руля команды итальянца Массимилиано Аллегри, под руководством которого «старая синьора» демонстрирует неудовлетворительные результаты в новом сезоне. Туринский коллектив занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А и рискует вылететь из Лиги чемпионов на групповой стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маурисио Почеттино
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