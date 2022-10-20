Недвед нашёл нового звёздного тренера для «Ювентуса»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан является претендентом на пост рулевого туринского «Ювентуса». По сообщениям итальянских СМИ, вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед лоббирует кандидатуру француза.

Чешский функционер настаивает на увольнении нынешнего главного тренера Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда неудачно начала сезон-2022/2023. После десяти туров туринский гранд с 16 очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Аллегри вернулся на пост наставника «Ювентуса» в мае прошлого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.