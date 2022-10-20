Инсайдер рассказал о проблемах в переговорах «Милана» с Леау

Между нападающим Рафаэлом Леау и руководством «Милана» начался переговорный процесс по подписанию нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно сведениям журналиста, стороны уже провели первую встречу, которая не увенчалась успехом. Ожидается, что переговоры затянутся на длительный срок, поскольку «россонери» не могут пока удовлетворить денежные запросы португальского футболиста.

Рафаэл выступает за миланский гранд с августа 2019 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.