Итальянский журналист: «Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов»

Итальянский журналист Андреа Джаннатазио из Corriere dello Sport высказался об итогах карьеры Александра Кокорина в «Фиорентине».

«С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров», – заявил журналист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тем не менее Джаннатазио отметил, что желает Александру удачи в дальнейшей карьере, поскольку с человеческой точки зрения россиянин вызывал только симпатию.

Напомним, что Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. За полтора сезона в Серии А нападающий ни разу не смог отличиться в официальных матчах, проведя 11 встреч в футболке итальянского клуба.