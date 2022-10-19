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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов»

19 Октября 2022 • 18:11 Комментировать (4)
Лечче
1:1
Фиорентина
окончен

Итальянский журналист Андреа Джаннатазио из Corriere dello Sport высказался об итогах карьеры Александра Кокорина в «Фиорентине».

«С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров», – заявил журналист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тем не менее Джаннатазио отметил, что желает Александру удачи в дальнейшей карьере, поскольку с человеческой точки зрения россиянин вызывал только симпатию.

Напомним, что Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. За полтора сезона в Серии А нападающий ни разу не смог отличиться в официальных матчах, проведя 11 встреч в футболке итальянского клуба.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андреа Джаннатазио
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Комментарии (4)
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zurukukkkk
19 Октября 2022 в 18:50
почему агент кокорина еще не в правительстве???
продать навоз за чистое золото...
ARTUR
19 Октября 2022 в 18:58
Знаешь ,Кокорин конечно придурок , но начинал то он очень перспективно , талант у него был .Даже у нас в Вильнюсе были парни которые специально ходили посмотреть трансляцию с его матчами .
wild cat
19 Октября 2022 в 19:01
ай..бро..энти мадьяры италянцкия купилися на фантик.. каторай завирнули настаяшые цыганы...)) агент какоры прахадил практику ф табари..пака шурик на нарах чалилса...))
overkill666
19 Октября 2022 в 18:28
приключения гопника во Флоренции...
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