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Чемпионат Италии. Серия А

Два суперклуба хотят подписать Зидана

19 Октября 2022 • 11:35 Комментировать (4)

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, ныне пребывающий статусе безработного, находится в сфере интересов двух европейский грандов. Об этом информирует Calciomercatoweb.

Как стало известно источнику, в приглашении французского специалиста заинтересованы «ПСЖ» и туринский «Ювентус». «Старая синьора» недовольна результатами под руководством Массимилиано Аллегри, а парижский клуб хотел пригласить «Зизу» еще прошлым летом, но тогда не удалось договориться. Пост рулевого команды занял Кристоф Галтье.

В свою очередь Зидан не спешит принимать предложения клубов, поскольку мечтает возглавить сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (4)
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One Live
19 Октября 2022 в 11:55
В итоге Зидан возглавит сборную после ее провала в Катаре)
snk6565
19 Октября 2022 в 12:49
Араб никогда не возглавит сборную Франции...если он еще не понял...
One Live
19 Октября 2022 в 13:09
Французы такие расисты?
ivan_petrenko95
19 Октября 2022 в 13:13
француз и араб это практически синонимы уже, так что еще как возглавит
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