Два суперклуба хотят подписать Зидана

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, ныне пребывающий статусе безработного, находится в сфере интересов двух европейский грандов. Об этом информирует Calciomercatoweb.

Как стало известно источнику, в приглашении французского специалиста заинтересованы «ПСЖ» и туринский «Ювентус». «Старая синьора» недовольна результатами под руководством Массимилиано Аллегри, а парижский клуб хотел пригласить «Зизу» еще прошлым летом, но тогда не удалось договориться. Пост рулевого команды занял Кристоф Галтье.

В свою очередь Зидан не спешит принимать предложения клубов, поскольку мечтает возглавить сборную Франции.