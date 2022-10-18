Буффон назвал тройку лучших вратарей мира

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон назвал свою тройку лучших вратарей мира на данный момент.

«Тройка лучших вратарей на данный момент? Куртуа, Доннарумма и кто-то из пары Облак/Нойер», — заявил чемпион мира – 2006, чьи слова приводит DAZN. Также голкипер «Пармы» высказался о конкуренции в «Интере» между Андре Онана и Самиром Хандановичем, отметив, что подобное явление идёт на пользу основному голкиперу. Буффон вспомнил свои примеры из «Ювентуса» и «ПСЖ», где его дублёрами соответственно были Войцех Щесны и Альфонс Ареола.

Напомним, что последние два сезона легендарный итальянец выступает за родную «Парму» в Серии Б.

