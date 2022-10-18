Дзофф объяснил, почему Леау лучше Кварацхелии

Знаменитый итальянский голкипер Дино Дзофф считает португальца Рафаэла Леау и грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию лидерами своих команд - «Милана», и, соответственно, «Наполи». Впрочем, Дзофф пояснил, что это, скорее, его субъективное мнение.

- Я бы поставил на Леау, но только потому что уже чаще и больше вижу его в деле. Кварацхелия удивил меня, он очень приятный сюрприз. Он напоминает мне Луиджи Мерони. Они похожи дуг на друга, но разные по структуре. Леау уже показал свой потенциал, раскрыл его, Кварацхелия же только в начале этого пути, - заметил Дзофф в интервью pianetamilan.it.