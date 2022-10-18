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Чемпионат Италии. Серия А

Дзофф объяснил, почему Леау лучше Кварацхелии

18 Октября 2022 • 22:22 Комментировать

Знаменитый итальянский голкипер Дино Дзофф считает португальца Рафаэла Леау и грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию лидерами своих команд - «Милана», и, соответственно, «Наполи». Впрочем, Дзофф пояснил, что это, скорее, его субъективное мнение.

- Я бы поставил на Леау, но только потому что уже чаще и больше вижу его в деле. Кварацхелия удивил меня, он очень приятный сюрприз. Он напоминает мне Луиджи Мерони. Они похожи дуг на друга, но разные по структуре. Леау уже показал свой потенциал, раскрыл его, Кварацхелия же только в начале этого пути, - заметил Дзофф в интервью pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дино Дзофф Наполи Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау
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