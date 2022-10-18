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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал, что думает о Бензема

18 Октября 2022 • 11:11 Комментировать

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в борьбе за «Золотой мяч». Тренер работал вместе с французом в мадридском «Реале» на протяжении нескольких лет.

«Карим – феноменальный игрок. Сейчас он находится на пике своих возможностей. Это многофункциональный футболист. Если бы в моей команды было три Бензема, они бы все играли. Один был бы бомбардиром, другой – капитаном, а третий получил бы место на фланге», - передает слова португальского специалиста Lequipe.

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В этих двух турнирах француз забил 42 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Карим Бензема
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