«Ювентус» может продать полузащитника в январе

Хавбек туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни близок к смене клубной прописки. Как стало известно журналистам Calciomercato, у американца появился вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, что Уэстон защищает цвета «старой синьоры» с 2020 года. В текущем сезоне Маккенни принял участие в 11 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его трудовой договор с «Ювентусом» рассчитан еще на три года.

Ранее ходили слухи, что туринцы решили продать Маккенни из-за возможного прихода в команду Сергея Милинковича-Савича.