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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри считает футбольные заработки аморальными

17 Октября 2022 • 18:25 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался по поводу нынешнего футбольного мира.

«Футбол нужно спасать от самого себя и своих институтов. Мы идём по дороге, где невозможно показывать красоту. Нужно играть по 60-70 матчей в год, то есть нужно меньше тренироваться и показывать менее зрелищный футбол. Это просто бизнес, и это глупо.

Аморальны ли футбольные деньги? Да, как и многое в сегодняшнем мире. Если актёр получает 30 миллионов евро за фильм, это аморально, но получается, что сам заработок это оправдывает. Думаю, это несправедливо, но это часть сегодняшнего мира», - сказал Сарри RSI Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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