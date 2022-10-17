​Дибала использует метод Надаля, Брайанта и Вудса

Пауло Дибала недавно оказался в лазарете «Ромы» с риском пропустить чемпионат мира. На этой неделе аргентинец снова пройдёт МРТ, чтобы оценить своё состояние, а пока что футболист работает в тренажёрном зале и занимается физиотерапией.

«Дибала следует методу, который в прошлом использовали Рафаэль Надаль, Кобе Брайант и Тайгер Вудс. Он сфокусирован на медицинской работе и анализе, уделяя особое внимание крови и ДНК, а также выполнению спланированной спортивной работы», - рассказывает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.