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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин: «Если бы я лазил с бутылкой водки и с икрой, но забивал, всем бы было всё равно»

17 Октября 2022 • 16:57 Комментировать (1)

Говоря о своём периоде в «Фиорентине», нападающий Александр Кокорин считает, что для всех самым важным в Италии была его игра на поле. На остальные же моменты, по мнению игрока, никто не обращал бы внимания, если бы Кокорин давал результат.

«У меня было подряд четыре травмы, и всё… Меня ждали на поле, а всё остальное – неважно. Купили игрока, а он… И в «Спартаке» то же самое – они меня ждали, главный актив команды, я должен был быть на поле. А потом придумывать – у него то, у него сё… Да без разницы.

Даже если бы я лазил с бутылкой водки и с икрой, но забивал, всем бы было всё равно», - сказал Кокорин в новом выпуске программы на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.   

В Италии Александр Кокорин часто находился в лазарете. За полтора года россиянин поучаствовал лишь в 11 матчах. Минувшим летом Кокорин перешёл в «Арис» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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frei
17 Октября 2022 в 17:05
Так в том и прикол, Кокоша. Ты ж не забивалОо
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