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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин вспомнил самый обидный момент в «Фиорентине»

17 Октября 2022 • 16:29 Комментировать

Нападающий Александр Кокорин вспомнил, как он дебютировал в Италии, выйдя на замену в матче «Фиорентины» против «Интера» в феврале 2021 года.

«Самое обидное было – момент с «Интером», я дебютирую. Я выходил уже с травмой, об этом никто не знает. Я должен был радоваться, что дебютирую в Серии А, я выхожу, а мне вообще пофиг. У меня уже был надрыв задней. Я должен был схватить мяч и носиться, но я не мог ничего сделать, у меня уже болела нога. Это был ужас. Я отдал семь пасов, какая-то фигня была. Я переживал тогда, но как это преподнесли в России…» - сказал Кокорин в программе Нобеля Арустамяна на YouTube-канале.

Напомним, что летом Александр Кокорин сменил «Фиорентину» на «Арис».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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