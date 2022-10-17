​Кокорин: «Может, они ждали, что в «Фиорентине» я соберу всех вокруг себя и буду басни рассказывать»

Нападающий Александр Кокорин высказался на тему своей адаптации в «Фиорентине». Футболист стал гостем нового выпуска программы на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Я ездил с командой на матчи, даже когда не играл. Бывало, что я ехал на игру и даже не знал, что я не попаду в заявку. То есть я приехал с формой, но сижу на трибуне. Я был при команде. У меня не было проблем с адаптацией в команде. Они спрашивали у меня, им казалось… Но я не из тех, кто в каждой команде душа компании. Как Дзюба, например… Я никогда таким не был. Может, они ждали, что я приеду в «Фиорентину», соберу всех вокруг себя и буду басни рассказывать. Но есть же и языковой барьер», - сказал Кокорин.

Напомним, что летом Александр Кокорин отправился в аренду в «Арис».