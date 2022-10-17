​Кокорин признался, что сделал операцию без ведома «Фиорентины»

В интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна Александр Кокорин ответил на вопрос, правда ли то, что однажды он сделал операцию на носовой перегородке, не предупредив об этом «Фиорентину», и в клубе все были шокированы этим.

«Это правда. Сам пошёл и сделал операцию. Почему не предупредил? Потом. Не могу рассказать», - сказал Кокорин с улыбкой. «Я уже тогда не играл», - отметил игрок.

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Кокорин перебрался из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. В итальянском клубе за полтора года Кокорин провёл на поле всего лишь 216 минут. Результативными действиями форвард не отмечался.