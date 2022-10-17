​Кокорин: «В первый день во Флоренции казалось, что это Майкл Джексон приехал»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил о своём первом дне во Флоренции после трансфера в «Фиорентину».

Напомним, что Кокорин переходил в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года.

«В Италии меня узнавали больше, чем в России. В первый день во Флоренции казалось, что это Майкл Джексон приехал. Я думал: «Вы меня не путаете ни с кем? Я здесь не был, я здесь не играл». И везде меня поддерживали, даже если я не играл», - сказал Кокорин.

За полтора года в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл на поле только 216 минут в 11 матчах. Российский форвард много времени проводил в лазарете с травмами.