​Кокорин постарался объяснить свой провал в «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин стал гостем нового выпуска программы Нобеля Арустамяна на его канале в YouTube. Футболист ответил на вопрос о своём периоде в «Фиорентине». Кокорин выступал за «фиалок» на протяжении полутора лет, но за это время не отметился ни одним результативным действием. Большую часть времени Кокорин лечился от травм.

«Что я там делал? Хороший вопрос (смеётся). Прекрасно жил, а параллельно занимался, как на работу ходил.

Четыре месяца – четыре тренера. Первые травмы, штуки четыре подряд… Были одни тренера, которые меня хотели и меня покупали. В итоге я травмировался, и меня ждали. Пришёл новый тренер, который типа не ждал, и взяли новых игроков.

Если бы я понимал, что я не конкурентоспособный и не могу играть, я бы сейчас на это не отвечал. Но так как я понимал, что могу играть, тренерский штаб говорил, что я в хорошей форме… Тяжело ответить. Я плюс-минус понимаю, почему так получилось. В один момент на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм. Дальше я ждал своего шанса, а клуб купил футболистов, у которых – по моему мнению – тоже не получилось.

У меня не было ни одного конфликта в «Фиорентине». Но, скорее всего, меня не включили бы в заявку на сезон. Я не могу много рассказывать, я принадлежу «Фиорентине» и, скорее всего, буду туда возвращаться. Единственное, чего я не понимал, это то, что мне говорили, что я в хорошей форме, и я чувствовал это, но… Главная оценка для меня была от ребят, которые были в топовых клубах. Они говорили: «Для нас загадка, почему так».

Я не такой футболист, чтобы прийти к руководству, выкручивать руки, задавать вопросы. У меня есть контракт, я взрослый парень. Если они считают, что такая ситуация, когда я не играю и даже не могу уйти спокойно, то… Мне тяжело ответить, зачем», - сказал Кокорин.

Кокорин отметил, что на тренировках он порой забивал больше голов, чем Влахович, но Винченцо Итальяно все равно не давал ему игрового времени.