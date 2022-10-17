«ПСЖ» может купить аргентинского топ-нападающего на замену Мбаппе

Аргентинский центрфорвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщается на страницах сетевого издания Todofichajes.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 25-летнего нападающего проявляет французский «ПСЖ», который подыскивает нового игрока в атаку на случай расставания с Килианом Мбаппе. Стороны могут в ближайшем будущем начать переговоры. Стартовая сумма сделки составляет 90 миллионов евро.

Мартинес связан контрактом с «Интером» до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Серии А аргентинец забил четыре мяча и отдал ассист в десяти встречах.