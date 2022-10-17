«Интер» решил расстаться с Индзаги и нашёл нового топ-тренера

В миланском «Интере» ожидается смена главного тренера по окончании нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, нынешний рулевой команды Симоне Индзаги покинет свой пост. «Нерадзурри» уже нашли итальянцу достойную замену. Миланский гранд планирует сделать предложение аргентинцу Диего Симеоне, работающему в мадридском «Атлетико».

Срок действующего трудового соглашения Индзаги с итальянским клубом рассчитан до середины 2024 года. Контракт Симеоне с «матрасниками» также истекает по завершении сезона-2023/2024.

«Интер» неудачно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата Италии. После десяти туров «нерадзурри» с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.