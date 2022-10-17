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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» решил расстаться с Индзаги и нашёл нового топ-тренера

17 Октября 2022 • 12:30 Комментировать (1)

В миланском «Интере» ожидается смена главного тренера по окончании нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, нынешний рулевой команды Симоне Индзаги покинет свой пост. «Нерадзурри» уже нашли итальянцу достойную замену. Миланский гранд планирует сделать предложение аргентинцу Диего Симеоне, работающему в мадридском «Атлетико».

Срок действующего трудового соглашения Индзаги с итальянским клубом рассчитан до середины 2024 года. Контракт Симеоне с «матрасниками» также истекает по завершении сезона-2023/2024.

«Интер» неудачно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата Италии. После десяти туров «нерадзурри» с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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Juventini83
17 Октября 2022 в 12:52
У Симеоне зарплата что-то около 15-20 млн. в год. Откуда у мердюков столько денег на тренера?
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