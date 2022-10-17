Малиновский отреагировал на слухи о конфликте с Гасперини

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал слухи о конфликте с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

«У меня никогда здесь за три года ни с клубом, ни с мистером Гасперини не было никаких моментов. Конфликтов с тренером не было», - рассказал украинский футболист на ютуб-канале «Киевский торт».

Руслан выступает за команду из Бергамо с 2019 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше Серии А Малиновский провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.