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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский отреагировал на слухи о конфликте с Гасперини

17 Октября 2022 • 08:56 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал слухи о конфликте с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

«У меня никогда здесь за три года ни с клубом, ни с мистером Гасперини не было никаких моментов. Конфликтов с тренером не было», - рассказал украинский футболист на ютуб-канале «Киевский торт».

Руслан выступает за команду из Бергамо с 2019 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше Серии А Малиновский провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский
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