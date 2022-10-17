Малиновский объяснил, почему остался в «Аталанте»

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, выступающий в Серии А за «Аталанту», высказался о несостоявшемся переходе в другой клуб в летнее трансферное окно.

«Почему не перешел? Не договорились. Все писали о соглашении с «Тоттенхэмом» и «Марселем»? Пишут многое, но 80% – это неправда», - поведал полузащитника на ютуб-канале «Киевский торт».

Полузащитник играет за команду из Бергамо с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В текущем сезоне чемпионата Италии 29-летний украинец провел девять поединков, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.