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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» – единственная команда топ-5 лиг, не проигравшая ни одного гостевого матча чемпионата в 2022 году

17 Октября 2022 • 02:25 Комментировать
Верона
1:2
Милан
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«Милан» продлил впечатляющую беспроигрышную серию в выездных матчах текущего календарного года.

«Россонери» обыграли «Верону» в поединке десятого тура Серии А (2:1) и остались единственной командой пяти сильнейших лиг Европы, до сих пор не проигравшей ни одного матча в гостях в рамках чемпионата с начала 2022 года, сообщает Opta. В расчёт не взяты коллективы, пополнившие элитный дивизион только в начале нынешнего сезона.

После воскресной победы «Милан» занимает третью строчку в Серии А с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Наполи» – 26 баллов, а вторая позиция остаётся за «Аталантой» – 24.

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