Тонали – о победе «Милана»: «Рады продлить выездную беспроигрышную серию»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали доволен формой, которую набрала команда в чемпионате.

Именно Тонали стал автором победного гола «россонери», забитого на 81-й минуте гостевой встречи с «Вероной» (2:1).

«Мы прекрасно знаем по прошлому сезону, что значит побеждать здесь. Мы хотели продлить нашу выездную серию без поражений в 2022 году [в Серии А], и мы очень рады, что задача выполнена.

Думаю, важность сегодняшней победы почти сопоставима с выигрышем здесь же в прошлом сезоне: да, тогда был май, шли решающие битвы за Скудетто, но и успех на ранних стадиях сезона важен для поддержания боевого духа», – отметил в интервью DAZN хавбек «Милана».