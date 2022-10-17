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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан» потерял настрой после пропущенного гола, но сумел вернуться в игру»

17 Октября 2022 • 00:37 Комментировать (1)
Верона
1:2
Милан
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о матче Серии А против «Вероны».

Действующие чемпионы вырвали победу со счётом 2:1 на 81-й минуте благодаря голу Сандро Тонали.

«Мы хорошо начали игру, полностью контролировали ситуацию и едва не повели 2:0, но затем случился тот неудачный эпизод с пропущенным голом, выбивший нас из колеи. Мы стали допускать слишком много ошибок и оставляли лишнее пространство.

К счастью, нам удалось вернуться на правильный путь, и отдельную благодарность за это заслуживают игроки, способные создавать опасность на ровном месте, – чего стоит передача Ребича на Тонали», – поведал в послематчевом интервью DAZN наставник «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Верона Стефано Пиоли Сандро Тонали
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Комментарии (1)
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syuzannastarikova
17 Октября 2022 в 00:59
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