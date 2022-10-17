Пиоли: «Милан» потерял настрой после пропущенного гола, но сумел вернуться в игру»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о матче Серии А против «Вероны».

Действующие чемпионы вырвали победу со счётом 2:1 на 81-й минуте благодаря голу Сандро Тонали.

«Мы хорошо начали игру, полностью контролировали ситуацию и едва не повели 2:0, но затем случился тот неудачный эпизод с пропущенным голом, выбивший нас из колеи. Мы стали допускать слишком много ошибок и оставляли лишнее пространство.

К счастью, нам удалось вернуться на правильный путь, и отдельную благодарность за это заслуживают игроки, способные создавать опасность на ровном месте, – чего стоит передача Ребича на Тонали», – поведал в послематчевом интервью DAZN наставник «россонери».