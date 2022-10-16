«Верона» едва не отобрала очки у «Милана»

«Верона» была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и отобрать очки у чемпионского «Милана». В дебюте Рафаэл Леау прострелил к воротам, и Мигель Велозу неаккуратно срезал мяч в сетку своих ворот. Соперник отыгрался после выстрела Корая Гюнтера с угла штрафной в дальнюю часть ворот. Аутсайдеры могли и повести, но удар головой Роберто Пикколи пришелся в перекладину. Лишь на 81-й минуте «Милан» вырвал победу, Сандро Тонали замкнул прострел Анте Ребича - 2:1.

«Россонери» вышли на третье место с отставанием в одну победу от лидера.

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