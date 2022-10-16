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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» едва не отобрала очки у «Милана»

16 Октября 2022 • 23:47 Комментировать
Верона
1:2
Милан
окончен

«Верона» была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и отобрать очки у чемпионского «Милана». В дебюте Рафаэл Леау прострелил к воротам, и Мигель Велозу неаккуратно срезал мяч в сетку своих ворот. Соперник отыгрался после выстрела Корая Гюнтера с угла штрафной в дальнюю часть ворот. Аутсайдеры могли и повести, но удар головой Роберто Пикколи пришелся в перекладину. Лишь на 81-й минуте «Милан» вырвал победу, Сандро Тонали замкнул прострел Анте Ребича - 2:1.

«Россонери» вышли на третье место с отставанием в одну победу от лидера.

Протокол игры  
Верона1:2Милан
  9'Велозу Мигель (0:1)
(1:1) Гюнтер Корай19'  
  81'Тонали Сандро (1:2)
Монтипо ЛоренцоХиен ИсакМаньяни Джанджакомо  67' 70' (Хуан Кабаль ( 70') Гюнтер КорайФараони Марко  75'Депаоли ФабиоТамез Адриен 65' (Джурич Милан II ( 65') Велозу МигельХрустич Айдин 54' (Пикколи Роберто ( 54') Верди Симоне 70' (Каллон Яя ( 70') Анри Тома 65' (Хонгла Мартин ( 65'  69')
Запасные: Сулемана ИбрахимБерарди АлессандроКьеза МаттиаТерраччано ФилиппоПрашелик МатеушПерилли Симоне
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерГаббия МаттеоТомори ФикайоТео Эрнандес  81'Тонали СандроКрунич Раде 60' (Побега Томмазо ( 60') Диас Браим 46' (Ребич Анте ( 46'  90') Адли Ясин 60' (Беннасер Исмаэль ( 60') Леау Рафаэл 83' (Тиау Малик ( 83') Жиру Оливье 46' (Ориги Дивок ( 46')
Запасные: Бакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеВранкс АстерДест СерджиноМессьяс ЖуниорЮнгдал АндреасМиранте Антонио
16 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

Видео

0:1. Гол Мигела Велозу в свои ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Мигела Велозу в свои ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Корая Гюнтера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Корая Гюнтера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Пикколи попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Пикколи попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Сандро Тонали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Сандро Тонали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Милан Верона
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