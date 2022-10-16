«Верона» едва не отобрала очки у «Милана»

«Верона» была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и отобрать очки у чемпионского «Милана». В дебюте Рафаэл Леау прострелил к воротам, и Мигель Велозу неаккуратно срезал мяч в сетку своих ворот. Соперник отыгрался после выстрела Корая Гюнтера с угла штрафной в дальнюю часть ворот. Аутсайдеры могли и повести, но удар головой Роберто Пикколи пришелся в перекладину. Лишь на 81-й минуте «Милан» вырвал победу, Сандро Тонали замкнул прострел Анте Ребича - 2:1.
«Россонери» вышли на третье место с отставанием в одну победу от лидера.
Протокол игры
|9'Велозу Мигель (0:1)
|(1:1) Гюнтер Корай19'
|81'Тонали Сандро (1:2)
Монтипо Лоренцо•Хиен Исак•Маньяни Джанджакомо 67'70' (Хуан Кабаль (70') •Гюнтер Корай•Фараони Марко• 75'Депаоли Фабио•Тамез Адриен65' (Джурич Милан II (65') •Велозу Мигель•Хрустич Айдин54' (Пикколи Роберто (54') •Верди Симоне70' (Каллон Яя (70') •Анри Тома65' (Хонгла Мартин (65') 69'
Татарушану Чиприан•Калюлю Пьер•Габбия Маттео•Томори Фикайо•Тео Эрнандес• 81'Тонали Сандро•Крунич Раде60' (Побега Томмазо (60') •Диас Браим46' (Ребич Анте (46') • 90'Адли Ясин60' (Беннасер Исмаэль (60') •Леау Рафаэл83' (Тиау Малик (83') •Жиру Оливье46' (Ориги Дивок (46')
16 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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