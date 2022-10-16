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Чемпионат Италии. Серия А

Роналдо рассказал, как «сачковал» в «Милане» при Анчелотти

16 Октября 2022 • 22:02 Комментировать
Верона
1:1
Милан
1 6.60 X 4.30 2 1.50
2-й тайм

Знаменитый бразильский «Зубастик», Роналду, на закате своей блистательной, но омраченный частыми травмами карьеры поиграл в составе «Милана». Там ему пришлось поработать с Карло Анчелотти, который руководил этим клубом с 2001 по 2009 год. Роналдо рассказал о том, как порой протекало их общение.

- В 2008 году мы использовали DVD-диски, чтобы просматривать матчи соперников. Нам их выдавал Карло. Я брал, но никогда не смотрел. А один раз он спросил меня, «дружище, а ты смотрел записи с диска»? Обмануть его мне не позволила совесть, и я ответил - «Мистер (в Италии принято называть так всех главных тренеров - прим.ред), я не смотрел, не получилось. Но вы можете быть уверены что они увидят что-то новое от меня», - цитирует слова Роналдо pianetamilan.it.

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ВЕРОНА МИЛАН
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