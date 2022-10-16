Роналдо рассказал, как «сачковал» в «Милане» при Анчелотти

Знаменитый бразильский «Зубастик», Роналду, на закате своей блистательной, но омраченный частыми травмами карьеры поиграл в составе «Милана». Там ему пришлось поработать с Карло Анчелотти, который руководил этим клубом с 2001 по 2009 год. Роналдо рассказал о том, как порой протекало их общение.

- В 2008 году мы использовали DVD-диски, чтобы просматривать матчи соперников. Нам их выдавал Карло. Я брал, но никогда не смотрел. А один раз он спросил меня, «дружище, а ты смотрел записи с диска»? Обмануть его мне не позволила совесть, и я ответил - «Мистер (в Италии принято называть так всех главных тренеров - прим.ред), я не смотрел, не получилось. Но вы можете быть уверены что они увидят что-то новое от меня», - цитирует слова Роналдо pianetamilan.it.