Пиоли проведёт свой 150-й матч у руля «Милана»

В матче десятого тура итальянской Серии А «Милану» предстоит сразиться с «Вероной» в гостях, и в случае успеха подопечные Стефано Пиоли выиграют уже в четвертый раз кряду на поле стадиона «Бентегоди». Для наставника команды это будет 150-й матч у руля во всех турнирах.

За это время Пиоли выиграл 84 раза, 37 раз команда сыграла вничью, а 28 раз проиграла. Главным достижением «Милана» за это время стал, конечно же, чемпионский титул прошлого сезона.

Следить за событиями матча между «Вероной» и «Миланом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.