«Милан» будет стараться одержать четвёртую подряд победу на стадионе «Вероны»

В матче десятого тура итальянской Серии А «Милану» предстоит сразиться с «Вероной» в гостях, и в случае успеха подопечные Стефано Пиоли выиграют уже в четвертый раз кряду на поле стадиона «Бентегоди».

Серия началась в сентябре 2019 год, за пару недель до того, как у руля клуба встал Пиоли, затем был матч в марте 2021 года - 2:0, и, наконец, в мае текущего года «Милан» выиграл со счетом 3:1. В случае успеха «Милан» повторит самую длинную подобную серию в своей истории противостояния с «Вероной», она была зафиксирована с 1978 по 1983 год.

Следить за событиями матча между «Вероной» и «Миланом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.