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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри поставил ультиматум «Лацио» в прямом эфире – всё из-за поля

16 Октября 2022 • 19:37 Комментировать
Лацио
0:0
Удинезе
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после нулевой ничьей с «Удинезе» (0:0) выразил возмущение из-за качества поля на «Олимпико».

«Мы готовились к некоторым передачам у своих ворот, но затем мы всё это отменили ещё на разминке. Потому что пытаться сделать пас в ноги на таком поле – это как взорвать бомбу. Я не знаю, что собирается делать наш президент. Возможно, ему придётся найти другого тренера, потому что я не могу регулярно играть на таком поле.

Я тренер, который хочет, чтобы его команда делала по 700 передач в ноги в каждой игре. Я не подхожу для такого поля. Если поле таким и будет, клубу нужно искать нового тренера», - сказал Сарри в эфире DAZN.

На «Олимпико» «Лацио» и «Рома» проводят матчи Серии А и матчи Лиги Европы, поэтому нагрузка на газон высокая.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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