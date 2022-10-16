​«Лацио» потерял Иммобиле

Капитан и лидер «Лацио» Чиро Иммобиле отыграл только полчаса в воскресном матче чемпионата Италии против «Удинезе». Судя по всему, нападающий получил какое-то мышечное повреждение.

Потеря Чиро Иммобиле может стать серьёзным ударом для «Лацио». В сезоне 2022/2023 32-летний форвард забил 7 голов и отдал 5 голевых передач в 14 матчах римской команды в чемпионате Италии и Лиге Европы.

Напомним, что на днях Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в еврокубках.

Отметим, что матч Серии А между «Лацио» и «Удинезе» завершился вничью со счётом 0:0. На текущий момент «орлы» Маурицио Сарри занимают третье место в турнирной таблице.