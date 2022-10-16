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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» и «Удинезе» не определили сильнейшего

16 Октября 2022 • 17:58 Комментировать
Лацио
0:0
Удинезе
окончен

Шикарно играющие «Лацио» и «Удинезе» сошлись в матче 10-го тура Серии А. У гостей было даже больше попыток открыть счёт, но в итоге всё закончилось тем, с чего и начиналось - нулевой ничьей.

У римлян и соперника всё то же третье место с отставанием в одну победу от лидера.

В параллельном поединке играли аутсайдеры, «Специя» и «Кремонезе», они также набрали по очку - 2:2.

Протокол игры  
Лацио0:0Удинезе
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей  74'Катальди Данило 66' (Альберто Луис ( 66') Весино МатиасАндерсон Фелипе 89' (Канчельери Маттео ( 89') Иммобиле Чиро 30' (Педро Родригес ( 30') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБашич ТомаРаду СтефанПатрикХюсай ЭльсейдАнтонио МаркосХила МариоРомеро ЛукаКаменович Димитрие
Сильвестри МаркоБекао Родриго  7' 63' (Ловрич Санди ( 63'  79') Бийол ЯкаПерес Неуэн  54'Перейра РобертоУдоги Дестини 83' (Эхизибуэ Кингсли ( 83'  90') Самарджич Лазар 63' (Саксесс Исаак ( 63') Уолас СоузаМакенго Жан-Виктор 70' (Арслан Толгай-Али ( 70') Делофеу ХерардГомеш Бету 63' (Эбосс Энцо ( 63')
Запасные: Яяло МатоПаделли ДаниэлеНюйтинк БрэмПьяна ЭдоардоАбанква ДжеймсНесторовски ИльяЭбоселе Фести
16 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры 
Специя2:2Кремонезе
  2' Дессерс Сириль (0:1)
(1:1) Нзола М'Бала 19'  
(2:1) Хольм Эмиль 22'  
  52' Пикель Шарль (2:2)
Дронговски Бартломей  Амьен-Аду Кельвен  Кальдара Маттиа   86'  Ампаду Этан  Николау Димитрис  Бурабия Мехди  Кивёр Якуб   73' (Экдаль Альбин (   73' Агудело Кевин   61'   64' (Мальдини Даниэль (   64' Хольм Эмиль   80' (Верде Даниэле (   80' Нзола М'Бала  Гьяси Эммануэль
Запасные: Julius Eskelund Beck  Шер Аймар  Зовко Петар  Зут Йерун  Санка Леандру  Сала Якопо  Эллертссон Микаэль-Эгиль  Стрелец Давид  Христов Петко  Феррер Сальвадор  Нгиамба Орельен
Карнесекки Марко  Серникола Леонардо  Бьянкетти Маттео  Лочошвили Лука   78' (Васкес Хоан (   78' Валери Эмануэле  Мейте Суалихо   46' (Аскасибар Сантьяго (   46' Кастаньетти Микеле  Дзанимачча Лука   58' (Афена-Гьян Феликс (   58' Пикель Шарль   58' (Кваглиата Джакомо (   58' Окереке Давид  Дессерс Сириль   72' (Чофани Даниэль (   72')
Запасные: Миланезе Томмазо  Баэс Хайме  Акелла Кристиан  Гильоне Паоло  Сарр Мухамаду  Айву Эмануэль  Буонаюто Кристиан  Саро Джанлука  Цаджу Франк  Эскаланте Гонсало
 16 октября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Удинезе
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