«Лацио» и «Удинезе» не определили сильнейшего

Шикарно играющие «Лацио» и «Удинезе» сошлись в матче 10-го тура Серии А. У гостей было даже больше попыток открыть счёт, но в итоге всё закончилось тем, с чего и начиналось - нулевой ничьей.

У римлян и соперника всё то же третье место с отставанием в одну победу от лидера.

В параллельном поединке играли аутсайдеры, «Специя» и «Кремонезе», они также набрали по очку - 2:2.