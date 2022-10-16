«Лацио» и «Удинезе» не определили сильнейшего

Шикарно играющие «Лацио» и «Удинезе» сошлись в матче 10-го тура Серии А. У гостей было даже больше попыток открыть счёт, но в итоге всё закончилось тем, с чего и начиналось - нулевой ничьей.
У римлян и соперника всё то же третье место с отставанием в одну победу от лидера.
В параллельном поединке играли аутсайдеры, «Специя» и «Кремонезе», они также набрали по очку - 2:2.
Протокол игры
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей• 74'Катальди Данило66' (Альберто Луис (66') •Весино Матиас•Андерсон Фелипе89' (Канчельери Маттео (89') •Иммобиле Чиро30' (Педро Родригес (30') •Дзакканьи Маттиа
Сильвестри Марко•Бекао Родриго 7'63' (Ловрич Санди (63') • 79'Бийол Яка•Перес Неуэн• 54'Перейра Роберто•Удоги Дестини83' (Эхизибуэ Кингсли (83') • 90'Самарджич Лазар63' (Саксесс Исаак (63') •Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор70' (Арслан Толгай-Али (70') •Делофеу Херард•Гомеш Бету63' (Эбосс Энцо (63')
16 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|2' Дессерс Сириль (0:1)
|(1:1) Нзола М'Бала 19'
|(2:1) Хольм Эмиль 22'
|52' Пикель Шарль (2:2)
Дронговски Бартломей • Амьен-Аду Кельвен • Кальдара Маттиа • 86'Ампаду Этан • Николау Димитрис • Бурабия Мехди • Кивёр Якуб 73' ( Экдаль Альбин ( 73') • Агудело Кевин 61' 64' ( Мальдини Даниэль ( 64') • Хольм Эмиль 80' ( Верде Даниэле ( 80') • Нзола М'Бала • Гьяси Эммануэль
Запасные: Julius Eskelund Beck • Шер Аймар • Зовко Петар • Зут Йерун • Санка Леандру • Сала Якопо • Эллертссон Микаэль-Эгиль • Стрелец Давид • Христов Петко • Феррер Сальвадор • Нгиамба Орельен
Карнесекки Марко • Серникола Леонардо • Бьянкетти Маттео • Лочошвили Лука 78' ( Васкес Хоан ( 78') • Валери Эмануэле • Мейте Суалихо 46' ( Аскасибар Сантьяго ( 46') • Кастаньетти Микеле • Дзанимачча Лука 58' ( Афена-Гьян Феликс ( 58') • Пикель Шарль 58' ( Кваглиата Джакомо ( 58') • Окереке Давид • Дессерс Сириль 72' ( Чофани Даниэль ( 72')
Запасные: Миланезе Томмазо • Баэс Хайме • Акелла Кристиан • Гильоне Паоло • Сарр Мухамаду • Айву Эмануэль • Буонаюто Кристиан • Саро Джанлука • Цаджу Франк • Эскаланте Гонсало
16 октября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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