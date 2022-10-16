Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи попросил клуб продать его в зимнее трансферное окно. Об этом рассказывает Football Italia со ссылкой на журналиста Джулио Молу. По данным источника, у Бонуччи испортились отношения с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что некоторые слухи связывают Леонардо Бонуччи с воссоединением с Антонио Конте в «Тоттенхэме». Правда, 35-летнему защитнику будет сложно соответствовать требованиям Премьер-лиги в плане скорости.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Леонардо Бонуччи в 6 миллионов евро.