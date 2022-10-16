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Чемпионат Италии. Серия А

Грегори — о назначении Боккетти в «Верону»: «Это стало для меня большим сюрпризом» эксклюзив

16 Октября 2022 • 15:01 Комментировать
Верона
...
Милан
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Через 6 ч. 21 мин.

Бывший игрок «Вероны» Атилио Грегори прокомментировал назначение Сальваторе Боккетти на пост главного тренера итальянского клуба.


- Удивил ли вас выбор в пользу Боккетти? 

 

- Это назначение стало для меня большим сюрпризом. Тренер без особого опыта в такой момент приходит в команду, это большая неожиданность. Видимо, Маурицио Сетти, президент «Вероны» хочет вернуть наследие Тудора. Его уход из клуба стал очень болезненным, определенно при Тудоре не было бы таких плохих результатов, как сейчас. Именно поэтому вместо того, чтобы довериться опытному тренеру было принято такое решение. Отчасти это и экономическое решение, «Вероне» приходится платить Ди Франческо и Чоффи, а Боккетти, наверняка, имеет не самую высокую зарплату.


- С какими проблемами ему придется столкнуться?

 

- «Верона» сейчас куда слабее, чем в прошлом сезоне, это понятно. В первую очередь надо постараться вернуть себе узнаваемый стиль, который был при Тудоре. С учетом нынешних исполнителей это будет сделать сложно, особенно без Барака и Симеоне. Но в любом случае надо играть агрессивнее и быстрее, чем сейчас.

 

- У Боккетти сегодня очень непростой дебют, какие ожидания?


- Да, матч против действующего чемпиона-это сложно, «Милан» сильнее «Вероны», пусть у команды и есть проблемы. На самом деле, это даже хорошо для Боккетти, что у «Вероны» сложный календарь. Никто не ждет, что он сразу будет показывать результат, у него точно будет время, а там как знать, вдруг будет сенсация.


- Вы верите, что у него получится?


- Сложно сказать, я очень хочу, чтобы у него все получилось, но мы даже примерно не понимаем его тренерский уровень. Это большая авантюра, надеюсь, что она не приведет к вылету «Вероны» в Серию Б, — сказал Грегори сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Верона Сальваторе Боккетти Атилио Грегори
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