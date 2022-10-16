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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру признался, что ему нравится исполнять роль старшего брата в «Милане»

16 Октября 2022 • 11:44 Комментировать
Верона
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Милан
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Через 9 ч. 28 мин.

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о своей роли в составе «россонери» в тот период, когда команде не может помочь 41-летний Златан Ибрагимович.

По словам 36-летнего француза, ему нравится исполнять роль старшего брата и помогать молодым футболистам.  

«Моя роль заключается в том, чтобы взять на себя ответственность и быть рядом с самыми молодыми игроками, если они в этом нуждаются. Я стараюсь подавать пример. Я по-настоящему счастлив в этой команде, и я думаю, что это видно каждый день на поле и в раздевалке», — приводит слова Жиру RMC Sport.

В текущем сезоне опытный форвард провёл в составе «Милана» 13 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи. Цвета «россонери» Жиру защищает с лета 2021 года. Ранее он выступал за «Челси» лондонский «Арсенал», «Монпелье» и «Тур».  
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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ВЕРОНА МИЛАН
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