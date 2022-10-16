Погба близок к возвращению в состав «Ювентуса»

Звездный полузащитник Поль Погба близок к возвращению в общую группу туринского «Ювентуса». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Как стало известно французскому изданию, 29-летний футболист проходит финальную стадию восстановления после травмы мениска. Ожидается, что Поль вернется к тренировочному процессу на следующей неделе. Сейчас он занимается по индивидуальной программе.

Полузащитник пополнил ряды «старой синьоры» минувшим летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Он заключил с итальянским грандом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.