Кокорин поделился впечатлениями от кипрского «Ариса»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, ныне выступающий на правах аренды за «Арис», рассказал о впечатлениях от пребывания в кипрском коллективе.

«Я в восторге. Молодое руководство, русскоговорящее, понимающее, что хочет. Кипр начал суперски развиваться в плане футбола. У этих ребят все получится, они строят большие планы», - поведал 31-летний нападающий в эфире «Русского радио Кипр».

Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Кипра Александр провел за команду четыре поединка, в которых записал себе в актив два забитых мяча.