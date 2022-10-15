«Реал» и «Барселона» претендуют на итальянского топ-полузащитника

Хавбек сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла пользуется спросом в испанской Ла Лиге. Об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

Согласно сведениям источника, в подписании контракта с 25-летним исполнителем заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансферная стоимость Бареллы оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 12 поединках за «нерадзурри», отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Срок действующего контракта Бареллы с «Интером» рассчитан до середины 2026 года.