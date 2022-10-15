Агент Бийола высказался о возможном трансфере в «Интер»

В прессе появилась информация об интересе миланского «Интера» к экс-защитнику ЦСКА Яке Бийолу, ныне выступающему в Италии за «Удинезе». По этому поводу высказался агент 23-летнего словенца Роберт Чибеж.

«Интер» со мной не связывался. Но я видел сообщения в прессе. Так понимаю, что Яка - цель клуба в летнее трансферное окно, а не сейчас», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в летнее трансферное окно, заключив долгосрочное трудовое соглашение до 2027 года. В составе итальянского коллектива защитник сыграл семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.