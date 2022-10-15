Экс-игрок «Рубина»: «Хвича может стать в один ряд с Левандовски и Холанном»

Экс-футболист сборной Грузии и казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе прокомментировал игру своего соотечественника Хвичи Кварацхелии за итальянский клуб «Наполи».

«Хвича в невероятной форме и может стать в один ряд с Левандовски и Холанном. Он может стать лидером своей команды и лучшим бомбардиром Европы», - передает слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Напомним, что 21-летний вингер пополнил ряды итальянского клуба в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Серии А Кварацхелия принял участие в девяти поединках, записав на свой счет пять забитых мячей. Также на его счету два гола в четырех встречах Лиги чемпионов.